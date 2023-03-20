Менеджер поддержал Физиева после проигрыша Гейджи. Ян отреагировал в комментариях

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Петр Ян Рафаэль Физиев Саят Абдрахманов Бокс/MMA/UFC

Менеджер рейтингового легковеса UFC Рафаэля Физиева Саят Абдарахманов обратился к бойцу после поражения от Джастина Гейджи на UFC 286.

«Самый жесткий вид спорта, за которым проще наблюдать и обсуждать со стороны, чем проживать все это изнутри.

Шесть лет назад, сидя дома, мы мечтали быть там, где мы сейчас находимся, брат. История на этом не заканчивается, продолжение следует», – написал Абдарахманов в соцсетях.

Еще один клиент Абдарахманова, бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян, тоже поддержал Физиева: «Путь длиной в жизнь».

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6 комментариев

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ace_the
Ответ Анатолий Magicbrain
Это точно Петя писал этот коммент? Ни «газуй», ни «братан», а именно «путь длиной в жизнь»?))
Сам Саят и написал
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Sobachkin
У Гейджи был тренер в углу, а у Физиева философ менеджер...
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Sobachkin
Ян посмотрел очередной бандитский фильм на НТВ и взял видимо великую цитату....
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Ussaev M
конечно поддержит. он то свои бабки получил не напрягаясь
+5
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+5
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Анатолий Magicbrain
Это точно Петя писал этот коммент? Ни «газуй», ни «братан», а именно «путь длиной в жизнь»?))
+7
0
+7
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Yavich
В конце не забыли хоть "Ауф" написать?
+4
0
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