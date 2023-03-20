Менеджер поддержал Физиева после проигрыша Гейджи. Ян отреагировал в комментариях

Менеджер рейтингового легковеса UFC Рафаэля Физиева Саят Абдарахманов обратился к бойцу после поражения от на UFC 286.

«Самый жесткий вид спорта, за которым проще наблюдать и обсуждать со стороны, чем проживать все это изнутри.

Шесть лет назад, сидя дома, мы мечтали быть там, где мы сейчас находимся, брат. История на этом не заканчивается, продолжение следует», – написал Абдарахманов в соцсетях.

Еще один клиент Абдарахманова, бывший чемпион в легчайшем весе , тоже поддержал Физиева: «Путь длиной в жизнь».

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