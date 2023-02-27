Брат Фьюри: «Если бой с Усиком не состоится, Тайсон завершит карьеру»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Шейн Фьюри, брат чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о планах боксера на будущее.

«Все зависит от состояния Тайсона. В данный момент он думает только о том, чтобы провести бой с Усиком. Он просто завершит карьеру, если поединок не состоится. Вот так. Мы не думаем о Джошуа или ком-либо еще.

Бой с Усиком – трата времени? Конечно же нет. На кону стоят большие деньги», – сказал Шейн Фьюри.

Отец Фьюри: «Усик не ровня Тайсону и не достоин 50% гонорара»

Хирн – про бой Усика и Фьюри: «Он недостаточно большой для Саудовской Аравии. И недостаточно большой для тех денег, которые требует Тайсон»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Какое по счету у него будет завершение карьеры?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий