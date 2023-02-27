Брат Фьюри: «Если бой с Усиком не состоится, Тайсон завершит карьеру»

Шейн Фьюри, брат чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о планах боксера на будущее.

«Все зависит от состояния Тайсона. В данный момент он думает только о том, чтобы провести бой с Усиком. Он просто завершит карьеру, если поединок не состоится. Вот так. Мы не думаем о Джошуа или ком-либо еще.

Бой с Усиком – трата времени? Конечно же нет. На кону стоят большие деньги», – сказал Шейн Фьюри.

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