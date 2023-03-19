Эдди Хирн: «Фьюри не выглядит готовым драться через шесть недель»

Боксерский промоутер считает, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе может не состояться.

«Не думаю, что необходимо время для продвижения поединка [Усика и Фьюри]. Это и без того большой бой.

Но Тайсон Фьюри не выглядит готовым драться через шесть недель. Хотя, в физическом плане он никогда не казался готовым к боям, и каждый раз доказывал, что все ошибаются. Так что, может быть, он согласится на поединок.

Твиты Усика – это нехороший знак, но все возможно. Очень надеюсь, что этот бой состоится», – сказал Хирн.

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