Александр Усик: «Контракт на бой отправлен команде Фьюри. Часики тикают»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился в соцсетях к Тайсону Фьюри.

«Пункты для согласования отправлены команде Фьюри. Дедлайн установлен. Часики тикают. Мяч на стороне жадного пуза. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы этот бой состоялся», – написал Усик в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 29 апреля. Фьюри покинул соцсети на время подготовки к бою.

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Менеджер Усика: «Не уверен, что бой с Фьюри пройдет 29 апреля. Все условия, на которые согласился Александр, актуальны только до этого числа»

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2 комментария

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Комнатный Герой💪
В делах где всё решают менеджеры - Усик пытается что то вякать😂 тряпка
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Denis0017
Как же хочется чтобы он рот свой поменьше открывал, это даже не испанский стыд, а какое-то чувство брезгливости
+3
-2
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