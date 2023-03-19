Александр Усик: «Контракт на бой отправлен команде Фьюри. Часики тикают»
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился в соцсетях к Тайсону Фьюри.
«Пункты для согласования отправлены команде Фьюри. Дедлайн установлен. Часики тикают. Мяч на стороне жадного пуза. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы этот бой состоялся», – написал Усик в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 29 апреля. Фьюри покинул соцсети на время подготовки к бою.
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Менеджер Усика: «Не уверен, что бой с Фьюри пройдет 29 апреля. Все условия, на которые согласился Александр, актуальны только до этого числа»
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