Чимаев: «Буду первым бойцом в мире, который станет первым номером P4P без пояса»

Средневес UFC Хамзат Чимаев высказался о перспективах в промоушене.

«Мне плевать на эту хрень, как и на пояс. Я здесь, чтобы зарабатывать деньги, быть счастливым и помогать семье, чтобы она могла делать все, что захочет.

Я никогда не проиграю бой. Если они никогда не дадут мне пояс, я могу драться, но никогда не проиграю бой. Что тогда они сделают?

Первый боец в мире, который станет первым номером P4P без пояса», – сказал Чимаев в интервью журналисту Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.

Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь Богом, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

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