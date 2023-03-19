Ковингтон – о Чимаеве: «Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон раскритиковал шведского бойца организации .

«Он [Чимаев] заявлял, что хочет драться со мной, хочет получить титульный бой. Серьезно? Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды.

Ему предоставили лучших докторов, потратили на его раскрутку миллионы долларов, дали самого слабого бойца дивизиона Нейта Диаза, но он все равно провалил взвешивание. Хамзат превысил лимит на 4 кг и смеялся, словно это какая-то шутка. Он посмешище, непрофессионал и не умеет драться. Я больше не хочу слышать его имя», – сказал Ковингтон.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса.

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