Ковингтон – о Чимаеве: «Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон раскритиковал шведского бойца организации Хамзата Чимаева.
«Он [Чимаев] заявлял, что хочет драться со мной, хочет получить титульный бой. Серьезно? Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды.
Ему предоставили лучших докторов, потратили на его раскрутку миллионы долларов, дали самого слабого бойца дивизиона Нейта Диаза, но он все равно провалил взвешивание. Хамзат превысил лимит на 4 кг и смеялся, словно это какая-то шутка. Он посмешище, непрофессионал и не умеет драться. Я больше не хочу слышать его имя», – сказал Ковингтон.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса.
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по сути, у Чимаева был хороший шанс в бою с Нейтом себя показать, уничтожить жестко бойца с именем и стойкого, но вместо этого Хамзат вес не смог сделать, притом намного килограммов, так не граммы были как обычно бывает.
Хамзату в этом весе делать нечего, пусть выше поднимается и там свою крутость показывает.
Колби молодцом, жаль, что такой простой у него конечно, был, мог бы за это время победить того же Белала, например, и спокойно за титул биться. Даже полезно было бы для него самого, чтобы такого большого простоя не было между боями.
Можно сколько угодно включать трэшток