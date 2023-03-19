Ковингтон – о Чимаеве: «Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон раскритиковал шведского бойца организации Хамзата Чимаева.

«Он [Чимаев] заявлял, что хочет драться со мной, хочет получить титульный бой. Серьезно? Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды.

Ему предоставили лучших докторов, потратили на его раскрутку миллионы долларов, дали самого слабого бойца дивизиона Нейта Диаза, но он все равно провалил взвешивание. Хамзат превысил лимит на 4 кг и смеялся, словно это какая-то шутка. Он посмешище, непрофессионал и не умеет драться. Я больше не хочу слышать его имя», – сказал Ковингтон.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса.

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15 комментариев

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artem klishin
это явно притянуто за уши. всё в лучших традициях клоуна клоунвингтона
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Кирилл Устинов
Ответ Дмитрий Коломейцев
Сам не понимаю, странный этот Чимаев.
И не говори, выступая в UFC, хочет драться... Что-то явно не так.
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Кирилл Устинов
Ответ Стен Шайпак
То есть надо поощрять непрофессиональное отношение к весовым лимитам, поощрять постоянные метания от одного вызова к другому,с попутными заявлениями про завершение карьеры, надо поощрять постоянные понты,несмотря на то,что Чимаев бил только мешков до и после боя с Бёрнсом. Какой был смысл Ковингтону проводить полноценный лагерь и изнурять себя,зная,что Хамзат может нихера не сделать вес и ему,как любимчику Даны,нихера за это не будет, зная,что Хамзат может опять "заболеть" и "завершить карьеру" ? Фанаты камшота теперь уже могут окончательно заткнуться, он теперь в среднем весе,да и то не факт,что он в него сможет вместиться. А в полусреднем сейчас начнется нормальная движуха, без топтуна и вечно орущего бородатого дурня
Ну вес он не сделал один единственный раз, это ещё не говорит о непрофессионализме. "Мечется" он как раз из-за таких трусов, как этот карлик, готовых привести тысячу причин, чтобы только не выходить в октагон на своих трясущихся ножках. Гораздо проще гаситься от тех, кто может вышвырнуть тебя из претенденткой гонки, за два года побив одного сбитого лётчика.
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Стен Шайпак
Ответ Саламбек Алаев
Колби трус )) это не мое мнение , это мнение почти всего топа, начиная от Эдвардса и заканчивая Белалом )
Ну вот посмотрим как Эдвардс победит этого "труса"
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sfilatov13
как же у горностаев подгорает от высказываний Колби)))
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Саламбек Алаев
Колби трус )) это не мое мнение , это мнение почти всего топа, начиная от Эдвардса и заканчивая Белалом )
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Дмитрий Коломейцев
Ответ Кирилл Устинов
Боже, как можно так трястись перед кем либо, будучи проф бойцом 🤦
Сам не понимаю, странный этот Чимаев.
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Стен Шайпак
Ответ Кирилл Устинов
ну как минимум в том, что Чимаев не умеет драться. Остальное - жалкие оправдания труса 🤷🏻‍♂️
То есть надо поощрять непрофессиональное отношение к весовым лимитам, поощрять постоянные метания от одного вызова к другому,с попутными заявлениями про завершение карьеры, надо поощрять постоянные понты,несмотря на то,что Чимаев бил только мешков до и после боя с Бёрнсом. Какой был смысл Ковингтону проводить полноценный лагерь и изнурять себя,зная,что Хамзат может нихера не сделать вес и ему,как любимчику Даны,нихера за это не будет, зная,что Хамзат может опять "заболеть" и "завершить карьеру" ? Фанаты камшота теперь уже могут окончательно заткнуться, он теперь в среднем весе,да и то не факт,что он в него сможет вместиться. А в полусреднем сейчас начнется нормальная движуха, без топтуна и вечно орущего бородатого дурня
+2
-3
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DonaldBrashear 2.0
и правильно все говорит Колби.
по сути, у Чимаева был хороший шанс в бою с Нейтом себя показать, уничтожить жестко бойца с именем и стойкого, но вместо этого Хамзат вес не смог сделать, притом намного килограммов, так не граммы были как обычно бывает.
Хамзату в этом весе делать нечего, пусть выше поднимается и там свою крутость показывает.
Колби молодцом, жаль, что такой простой у него конечно, был, мог бы за это время победить того же Белала, например, и спокойно за титул биться. Даже полезно было бы для него самого, чтобы такого большого простоя не было между боями.
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Brigande
Оторвет голову Хамзат ему , поэтому и бегает с выдуманными причинами .
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Ussaev M
ну почему ты тогда отказался от лёгких денег раз уж ты такой крутой и шансов у него не было против тебя? показал бы всем нам то что он средний боец.
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Кирилл Устинов
Ответ уличный иуда
Ну и в чем он не прав?
ну как минимум в том, что Чимаев не умеет драться. Остальное - жалкие оправдания труса 🤷🏻‍♂️
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Кирилл Устинов
Боже, как можно так трястись перед кем либо, будучи проф бойцом 🤦
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-5
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melmi
Чимаев тебе переедет и не заметит
Можно сколько угодно включать трэшток
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уличный иуда
Ну и в чем он не прав?
+11
-9
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