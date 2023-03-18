Чимаев проведет следующий бой в среднем весе. Соперник – из топ-3

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев перейдет в средний вес, в котором проведет новый бой. Об этом рассказал президент промоушена .

«Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», – сказал Уайт.

Сейчас в топ-3 среднего веса входят Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье.

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