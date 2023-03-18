Чимаев проведет следующий бой в среднем весе. Соперник – из топ-3

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев перейдет в средний вес, в котором проведет новый бой. Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт.

«Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», – сказал Уайт.

Сейчас в топ-3 среднего веса входят Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье.

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4 комментария

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Isa Babaev
Сейчас вам хейтеры объяснят, что он бегает от топовых соперников ищет легких боев
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Trash Talking
Хотелось бы с Адесаньей, но скорее всего кто-то из пары Канонье-Уиттакер, которыми Хамзат в любом случае протрёт настил и задушит где-то в раунде третьем.
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Спартак Уокер
Удачи Хамзат
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Kanan Jarrus
сразу против перейры за титул бы
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