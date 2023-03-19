Хамзат Чимаев проведет бой в октябре (Дэймон Мартин)

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон осенью. Об этом сообщает журналист Дэймон Мартин.

Ранее стало известно, что 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294.

В последний раз Чимаев дрался в октябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

Ковингтон – о Чимаеве: «Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды»

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6 комментариев

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Isa Babaev
Ответ Barabakan
Раз в год драться... Ещё пара боёв и на пенсию!
В 2020 - 3 боя
2021 - 1 бой
2022 - 2 боя
Итого 6 боёв
Колби Ковингтон за этот же период - 3 боя
Балабольство или хейт ?
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gilg@mesh
Ответ skorpion n
так выйди и дерись каждый день. В чем проблема?
А ему зачем вообще драться? Мне почему-то кажется у него другая профессия
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Саламбек Алаев
Ответ Barabakan
Раз в год драться... Ещё пара боёв и на пенсию!
Он и Махачев будут теперь публику в Абу Даби развлекать , а номерной только в октябре
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skorpion n
Ответ Barabakan
Раз в год драться... Ещё пара боёв и на пенсию!
так выйди и дерись каждый день. В чем проблема?
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+1
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Barabakan
Раз в год драться...
Ещё пара боёв и на пенсию!
+2
-2
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Давид Кочинян
Уиттакер, как и хотел сам Хамзат! 🔥
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