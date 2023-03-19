Хамзат Чимаев проведет бой в октябре (Дэймон Мартин)
Полусредневес UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон осенью. Об этом сообщает журналист Дэймон Мартин.
Ранее стало известно, что 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294.
В последний раз Чимаев дрался в октябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.
Ковингтон – о Чимаеве: «Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды»
2021 - 1 бой
2022 - 2 боя
Итого 6 боёв
Колби Ковингтон за этот же период - 3 боя
Балабольство или хейт ?
Ещё пара боёв и на пенсию!