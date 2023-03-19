Хамзат Чимаев проведет бой в октябре (Дэймон Мартин)

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон осенью. Об этом сообщает журналист Дэймон Мартин.

Ранее стало известно, что 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294.

В последний раз Чимаев дрался в октябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

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