Чимаев про бой с Ковингтоном: «Он четыре или пять раз отказывался»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил, почему его бой с Колби Ковингтоном не могут организовать.

«Ковингтон четыре или пять раз отказывался. Это мне сказали в UFC, ему и мне присылали контракт – он не подписывал.

Я бы хотел с ним подраться, он хороший борец, но силы и мощи во мне больше, чем в нем. Он хитрец, избегает тяжелого боя», – сказал шведский боец чеченского происхождения.

Ковингтон обвинил Чимаева в отказе от поединка: «Он испугался»

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2 комментария

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1. FC Köln
Как уже кто-то писал: « кто кого убегает хрен разберёшь у вас все артисты»)
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
Не отрицает, что отказался.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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