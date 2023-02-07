Чимаев про бой с Ковингтоном: «Он четыре или пять раз отказывался»
Полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил, почему его бой с Колби Ковингтоном не могут организовать.
«Ковингтон четыре или пять раз отказывался. Это мне сказали в UFC, ему и мне присылали контракт – он не подписывал.
Я бы хотел с ним подраться, он хороший борец, но силы и мощи во мне больше, чем в нем. Он хитрец, избегает тяжелого боя», – сказал шведский боец чеченского происхождения.
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