Чимаев про бой с Ковингтоном: «Он четыре или пять раз отказывался»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил, почему его бой с не могут организовать.

«Ковингтон четыре или пять раз отказывался. Это мне сказали в UFC, ему и мне присылали контракт – он не подписывал.

Я бы хотел с ним подраться, он хороший борец, но силы и мощи во мне больше, чем в нем. Он хитрец, избегает тяжелого боя», – сказал шведский боец чеченского происхождения.

Ковингтон обвинил Чимаева в отказе от поединка: «Он испугался»