Джо Роган считает, что Масвидаль лучше Сен-Пьера: «Хорхе – гангстер, уровень его конкурентов был выше»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган считает, что полусредневеса можно сравнить с бывшим чемпионом .

«Думаю, что уровень конкуренции, с которым он столкнулся, выше. Сен-Пьер был настолько хорош, что поднял планку.

Жорж победил очень хороших парней, но парни, которых прошли , , Хорхе Масвидаль, , были лучше.

Да [Масвидаль лучше], если бы Хорхе дрался в эпоху Сен-Пьера, он был бы опасен. Он находится на другом уровне», – считает Роган.

Джо Роган – о победе Бетербиева: «Артур – самая разрушительная сила в боксе»

Джо Роган про команду Хабиба: «У них одинаковая прическа. Все, что их волнует: семья, религия и тренировки. Они не подкатывают к девушкам, не пьют алкоголь»