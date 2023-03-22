Джо Роган считает, что Масвидаль лучше Сен-Пьера: «Хорхе – гангстер, уровень его конкурентов был выше»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер полусредний вес (MMA) Тайрон Вудли Джо Роган Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган считает, что полусредневеса Хорхе Масвидаля можно сравнить с бывшим чемпионом Жоржем Сен-Пьером.

«Думаю, что уровень конкуренции, с которым он столкнулся, выше. Сен-Пьер был настолько хорош, что поднял планку.

Жорж победил очень хороших парней, но парни, которых прошли Камару Усман, Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Тайрон Вудли, были лучше.

Да [Масвидаль лучше], если бы Хорхе дрался в эпоху Сен-Пьера, он был бы опасен. Он находится на другом уровне», – считает Роган.

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11 комментариев

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заратустра-будрайтис
Лишнего хапнул, Джо
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armageddon123456
А можно и мне мешочек того, что принял Роган перед тем как эту чушь сморозить?
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Aram Ambarsumyan
Чё за фигня Джо! Хорхе и близко не соперник Жоржу
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Чигорин
Ну... комик и не такое скажет...:))
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Phantomm
Да и почти всем серьезным соперникам он проиграл
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DenizKios
Ответ Крыс Пол
Хорхе боец плюс-минус уровня Эла Яквинты
У Хорхе почти все проигранные бои раздельным решением.
Если не ошибаюсь 16 лет в деле, и не уволен из юфс.
Собирает огромную кассу и любовь публики.
Начиинал с драк на заднем дворе.
Самый быстрый нокаут в истории промоушена
Конечно сравнивать с Сен-Пьером это чушь, но с равнять с риелтором еще большая глупость
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Los Galácticos
Сен-Пьер его бы смешал с говном в октагоне, Колба и Усман показали его уровень, думаю что и Бёрнс его снесет. Как Роган мог сказать такую чушь, это же просто полный бред.
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Крыс Пол
Хорхе боец плюс-минус уровня Эла Яквинты
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Мага осторожный
Он это сказал во время стэндап выступления
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DrDro
Джо похоже дунул хорошо, чтоб такие заявления делать)
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sanek maloi
Весеннее обострение у людей, бывает🤣 у меня тоже фляга свистит😂
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