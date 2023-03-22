Джо Роган считает, что Масвидаль лучше Сен-Пьера: «Хорхе – гангстер, уровень его конкурентов был выше»
Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган считает, что полусредневеса Хорхе Масвидаля можно сравнить с бывшим чемпионом Жоржем Сен-Пьером.
«Думаю, что уровень конкуренции, с которым он столкнулся, выше. Сен-Пьер был настолько хорош, что поднял планку.
Жорж победил очень хороших парней, но парни, которых прошли Камару Усман, Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Тайрон Вудли, были лучше.
Да [Масвидаль лучше], если бы Хорхе дрался в эпоху Сен-Пьера, он был бы опасен. Он находится на другом уровне», – считает Роган.
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Если не ошибаюсь 16 лет в деле, и не уволен из юфс.
Собирает огромную кассу и любовь публики.
Начиинал с драк на заднем дворе.
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Конечно сравнивать с Сен-Пьером это чушь, но с равнять с риелтором еще большая глупость