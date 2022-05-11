Камару Усман — о драке Колби и Масвидаля: «Иногда вы болтаете, нажимая на определенные кнопки. И мы видим результат»

Теги происшествия UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман вновь высказался о вражде Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля, которая вышла за пределы октагона, что привело к драке между бойцами в одном из ресторанов Майами.

«Я был разочарован тем, что они сделали, но, в конце концов, такова жизнь. Если вы болтаете определенные вещи, нажимая на определенные кнопки, то некоторые парни реагируют подобным образом. И мы видим результат этого», – сказал Усман.

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