Эдвардс – о Ковингтоне: «Он не дерется уже полтора года. Так что пусть едет в Майами»
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на вызов Колби Ковингтона.
Эдвардс хочет принимать решение о следующем оппоненте после боя между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем.
«Этот чувак бездельничает уже полтора года, он ни с кем не дерется. Он ни с кем не бьется. Так что давай возвращайся в Майами.
Посмотрим, как пройдет там бой полусредневесов, а затем будем решать», – сказал Эдвардс в интервью после боя с Усманом.
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Если не Колби, то с кем он драться собрался? С Масвидалем, которого Колби уничтожил? или с Белалом реванш?)
Нет, лучше с Колби)