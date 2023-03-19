Эдвардс – о Ковингтоне: «Он не дерется уже полтора года. Так что пусть едет в Майами»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Гилберт Бернс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на вызов Колби Ковингтона.

Эдвардс хочет принимать решение о следующем оппоненте после боя между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем.

«Этот чувак бездельничает уже полтора года, он ни с кем не дерется. Он ни с кем не бьется. Так что давай возвращайся в Майами.

Посмотрим, как пройдет там бой полусредневесов, а затем будем решать», – сказал Эдвардс в интервью после боя с Усманом.

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6 комментариев

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Стен Шайпак
Ответ Мадина Уйгурова
красавчик так и надо с этим трусом. пусть претендентский бой проводит для начала и не со стариками пробитыми
Ого, а Колби оказывается дерётся с пробитыми стариками, тем временем Эдвардс,у которого предтитульный бой был с Нейтом...
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Руслан Мамедрзаев
Ответ London.is.blue
Так Эдвардс сам ни с кем не дрался 2 года, потом побил Нейта и титульник сразу) Если не Колби, то с кем он драться собрался? С Масвидалем, которого Колби уничтожил? или с Белалом реванш?) Нет, лучше с Колби)
Бернс по мне сильнее Эдвардса
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London.is.blue
Так Эдвардс сам ни с кем не дрался 2 года, потом побил Нейта и титульник сразу)

Если не Колби, то с кем он драться собрался? С Масвидалем, которого Колби уничтожил? или с Белалом реванш?)

Нет, лучше с Колби)
+3
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+3
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Мадина Уйгурова
красавчик так и надо с этим трусом. пусть претендентский бой проводит для начала и не со стариками пробитыми
+2
-3
-1
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FRAUD
UFC 272 был 8 марта 2022 года, сейчас 19-е(18), до этого он дрался в ноября 2021 года, да, у Колби по одному бою в год, но не Эдвардс ли получил титульник через год после своей победы(а если мы учитываем, что бой против Белала был контендерским, то там все 1.5 года), у него у самого был простой в два года, что-то он странные вещи говорит, зачем Колби постоянно быть активным, если он и так топ-2 боец в дивизионе, раз в год для него это не самый плохой расклад.
+3
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Бониффаций
всё правильно
+1
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