Эдвардс – о Ковингтоне: «Он не дерется уже полтора года. Так что пусть едет в Майами»

Чемпион UFC в полусреднем весе ответил на вызов .

Эдвардс хочет принимать решение о следующем оппоненте после боя между и .

«Этот чувак бездельничает уже полтора года, он ни с кем не дерется. Он ни с кем не бьется. Так что давай возвращайся в Майами.

Посмотрим, как пройдет там бой полусредневесов, а затем будем решать», – сказал Эдвардс в интервью после боя с .

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Уайт назвал Колби следующим претендентом на титул: «В бое с Эдвардсом есть смысл»