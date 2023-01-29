Джо Роган – о победе Бетербиева: «Артур – самая разрушительная сила в боксе»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о выступлении Артура Бетербиева в бою с .

Чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC защитил титулы, нокаутировав соперника в восьмом раунде.

«Поздравляю великого и могучего , самую разрушительную силу в боксе. 19-0 с 19 нокаутами.

Очень надеюсь, что он и смогут встретиться в ринге в этом году», – написал Роган в соцсетях.

Нокаут Энтони Ярда в титульном бою против Артура Бетербиева