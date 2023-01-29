Джо Роган – о победе Бетербиева: «Артур – самая разрушительная сила в боксе»

Теги Артур Бетербиев UFC Джо Роган Дмитрий Бивол бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о выступлении Артура Бетербиева в бою с Энтони Ярдом.

Чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC защитил титулы, нокаутировав соперника в восьмом раунде.

«Поздравляю великого и могучего Артура Бетербиева, самую разрушительную силу в боксе. 19-0 с 19 нокаутами.

Очень надеюсь, что он и Дмитрий Бивол смогут встретиться в ринге в этом году», – написал Роган в соцсетях.

Нокаут Энтони Ярда в титульном бою против Артура Бетербиева

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5 комментариев

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AsperChelsea
Ответ Адекватник
Не хочу видеть этот бой...
Ну и не смотри, тебя что заставляют?)
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Said Saidov
Ответ Адекватник
Не хочу видеть этот бой...
А мне кажется все хотят видеть этот бой! Я в том числе. Как и многие любители бокса✌🏻 и единоборств.
+1
0
+1
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ermol@y
Ответ Адекватник
Не хочу видеть этот бой...
Тоже не особо рад этой встрече, но думаю что Дима его переиграет на ногах. Бой с Ярдом показал, что Артура можно выиграть по очкам, но один удар и забыли про записки)
+1
0
+1
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45parallel
Не хочется чтобы кто-то из них проиграл. Но этот бой неизбежен
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адекватник
Не хочу видеть этот бой...
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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