Джо Роган – о победе Бетербиева: «Артур – самая разрушительная сила в боксе»
Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о выступлении Артура Бетербиева в бою с Энтони Ярдом.
Чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC защитил титулы, нокаутировав соперника в восьмом раунде.
«Поздравляю великого и могучего Артура Бетербиева, самую разрушительную силу в боксе. 19-0 с 19 нокаутами.
Очень надеюсь, что он и Дмитрий Бивол смогут встретиться в ринге в этом году», – написал Роган в соцсетях.
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