Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона: «Колби откажется от поединка»
Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что не верит в поединок между Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым.
«Я не думаю, что Колби будет драться с Хамзатом. Ковингтон прячется и занимается своими делами. Он определенно откажется от боя с Чимаевым.
Люди говорят о Ковингтоне, как о герое, но кого он победил? Он побил Масвидаля, у которого была серия из трех поражения.
Он победил Вудли, у которого было пять поражений к ряду. Со всеми с кем он дрался, были после нескольких поражений.
Единственный бой, который достоин внимания, это против Камару Усмана, но он его проиграл. Колби не дрался с лучшими парнями», – сказал Белал.
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