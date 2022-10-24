Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона: «Колби откажется от поединка»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Тайрон Вудли Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Камару Усман Хамзат Чимаев Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что не верит в поединок между Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым.

«Я не думаю, что Колби будет драться с Хамзатом. Ковингтон прячется и занимается своими делами. Он определенно откажется от боя с Чимаевым.

Люди говорят о Ковингтоне, как о герое, но кого он победил? Он побил Масвидаля, у которого была серия из трех поражения.

Он победил Вудли, у которого было пять поражений к ряду. Со всеми с кем он дрался, были после нескольких поражений.

Единственный бой, который достоин внимания, это против Камару Усмана, но он его проиграл. Колби не дрался с лучшими парнями», – сказал Белал.

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