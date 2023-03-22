Колби – о бое с Конором: «Это была бы катастрофа, два миллиона PPV. Могли бы подраться прямо перед избранием Трампа в 2024-м»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон строит планы о защите пояса, если ему удастся победить действующего чемпиона Леона Эдвардса.
Колби намерен дать титульный шанс Конору Макгрегору в 2024 году, назвав этот возможный поединок крупнейшим в истории UFC.
«Все знают, кто лучший боец в мире, неоспоримый чемпион. Это я. Это Колби «Хаос» Ковингтон. Это потрясающе.
Я действительно благословлен тем, что нахожусь в своем положении. И если бы я столкнулся с Конором, это был бы самый большой титульный бой в истории компании.
Мы говорим о двух миллионах платных трансляций. Это было бы катастрофой. Это было бы невероятно. Самый большой бизнес, который UFC когда-либо делал.
Прямо перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году. Перед стартом предвыборной кампанией, так что время для боя будет идеальным. Это Божий план», – сказал Колби.
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