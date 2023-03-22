Колби – о бое с Конором: «Это была бы катастрофа, два миллиона PPV. Могли бы подраться прямо перед избранием Трампа в 2024-м»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Колби Ковингтон Леон Эдвардс Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон строит планы о защите пояса, если ему удастся победить действующего чемпиона Леона Эдвардса.

Колби намерен дать титульный шанс Конору Макгрегору в 2024 году, назвав этот возможный поединок крупнейшим в истории UFC.

«Все знают, кто лучший боец в мире, неоспоримый чемпион. Это я. Это Колби «Хаос» Ковингтон. Это потрясающе.

Я действительно благословлен тем, что нахожусь в своем положении. И если бы я столкнулся с Конором, это был бы самый большой титульный бой в истории компании.

Мы говорим о двух миллионах платных трансляций. Это было бы катастрофой. Это было бы невероятно. Самый большой бизнес, который UFC когда-либо делал.

Прямо перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году. Перед стартом предвыборной кампанией, так что время для боя будет идеальным. Это Божий план», – сказал Колби.

Ковингтон открыт к бою с Конором: «Он великий боец. Это было бы крупнейшее событие в истории UFC»

Колби ответил Эдвардсу, который не хочет с ним драться: «Не перечь своему боссу, Леон»

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6 комментариев

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alex8585
Скажите ему кто нибудь что Трампа скоро посадят)
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Andrey Happy
Красава парень! Делает из шоу, даже не бизнес , а политику..!☺️ Красава! 👏👏👏
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Kanan Jarrus
было бы супер если бы эти середняки разыграли пояс the freakiest freak ever, а вручал бы его какой-нибудь зулузиньо падающий с крыши арены
0
-2
-2
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jwbmwbqvih
Ответ los merengues
А чё он всплыл внезапно? Масвидалю выписали запретительный ордер?
Морально психологическое состояние восстановил после нападения. Тут еще и Усман пояс потерял.
+1
-1
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Oleg Where
Ответ los merengues
А чё он всплыл внезапно? Масвидалю выписали запретительный ордер?
Усман проиграл, этот вон раздухарился, смешно читать.
+4
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+3
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los merengues
А чё он всплыл внезапно? Масвидалю выписали запретительный ордер?
+1
-1
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