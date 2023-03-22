Колби ответил Эдвардсу, который не хочет с ним драться: «Не перечь своему боссу, Леон»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон отреагировал на слова Леона Эдвардса. Ранее чемпион UFC заявил, что не хочет давать ему титульный шанс.
«Это единственный совет, который я когда-либо дам тебе, потому что в следующий раз ты получишь по заднице.
Леон, закрой свой дурацкий рот и слушай. Раскрой свои глупые уши и прими совет, который я даю, Леон: не перечь своему боссу.
Запомни это, Леон. Это единственный совет, который я собираюсь тебе дать. Не перечь своему боссу», – сказал Колби.
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