Колби ответил Эдвардсу, который не хочет с ним драться: «Не перечь своему боссу, Леон»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон отреагировал на слова Леона Эдвардса. Ранее чемпион UFC заявил, что не хочет давать ему титульный шанс.

«Это единственный совет, который я когда-либо дам тебе, потому что в следующий раз ты получишь по заднице.

Леон, закрой свой дурацкий рот и слушай. Раскрой свои глупые уши и прими совет, который я даю, Леон: не перечь своему боссу.

Запомни это, Леон. Это единственный совет, который я собираюсь тебе дать. Не перечь своему боссу», – сказал Колби.

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6 комментариев

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Никита Кирсанов
Ответ Егор Крид58
в отличие от Колби, Леон всегда соглашался на бои, не его вина что бой с Хамзатом сорвался дважды и бой с Белалом признали не состоявшимся. а вот Колби отказался от всех ему предложенных боёв
Откуда ты знаешь, кто там соглашался, а кто не соглашался? В ЮФСи нет бойцов которые могут на лево на право выбирать себе бои.
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Егор Крид58
Ответ Кукушка Кукушка
Как раз таки его вина в том, что бой с Белалом признали таковым. Именно Леон ткнул пальцем в глаз.
это да, ну с боя то он не слскакивал как Колби
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Кукушка Кукушка
Ответ Егор Крид58
в отличие от Колби, Леон всегда соглашался на бои, не его вина что бой с Хамзатом сорвался дважды и бой с Белалом признали не состоявшимся. а вот Колби отказался от всех ему предложенных боёв
Как раз таки его вина в том, что бой с Белалом признали таковым. Именно Леон ткнул пальцем в глаз.
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Егор Крид58
Ответ Илюша17
Да не, Колби говорил о том, что Леон получил титульник после двухлетнего простоя и победы над Диазом..но сейчас ноет почему Ковингтон должен получать титульник после годичного простоя и победы над Хорхе. И он прав
в отличие от Колби, Леон всегда соглашался на бои, не его вина что бой с Хамзатом сорвался дважды и бой с Белалом признали не состоявшимся. а вот Колби отказался от всех ему предложенных боёв
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Илюша17
Ответ Кирилл Устинов
Когда больше нет аргументов - почему именно ты 😅
Да не, Колби говорил о том, что Леон получил титульник после двухлетнего простоя и победы над Диазом..но сейчас ноет почему Ковингтон должен получать титульник после годичного простоя и победы над Хорхе. И он прав
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Кирилл Устинов
Когда больше нет аргументов - почему именно ты 😅
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