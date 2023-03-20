Ковингтон открыт к бою с Конором: «Он великий боец. Это было бы крупнейшее событие в истории UFC»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон ответил на вопрос о возможном поединке против Конора Макгрегора.

«Конор достиг чего-то великого в этом спорте. Он великий боец, но его время проходит. Он заработал много денег, поэтому у него уже нет прежнего голода.

Кто знает, вернется ли он в ближайшее время? Ему еще предстоит пройти проверку USADA. Если Конор однажды захочет подраться, то это, возможно, будет самое большое событие в истории UFC.

Вы видите, сколько зрителей я привлек на UFC 286. Если промоушен решит переговорить со мной, чтобы устроить самый большой и громкий бой, то погнали», – сказал Ковингтон.

Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь Богом, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

Ковингтон – о Чимаеве: «Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды»

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6 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Трешток будет адовый.
Было бы ржачно послушать.
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уличный иуда
Что что, но на их конференцию я бы посмотрел
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Саламбек Алаев
Крупнейшее в истории событие в истории Юфс уже было и наверное только Джонс против Нганну способны были это переплюнуть )
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nec Cheche
Для тебя..
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заратустра-будрайтис
Кого ты привлек?))))))
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Спартак Уокер
На Конора лучше не быковать
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