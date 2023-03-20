Ковингтон открыт к бою с Конором: «Он великий боец. Это было бы крупнейшее событие в истории UFC»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон ответил на вопрос о возможном поединке против .

«Конор достиг чего-то великого в этом спорте. Он великий боец, но его время проходит. Он заработал много денег, поэтому у него уже нет прежнего голода.

Кто знает, вернется ли он в ближайшее время? Ему еще предстоит пройти проверку USADA. Если Конор однажды захочет подраться, то это, возможно, будет самое большое событие в истории UFC.

Вы видите, сколько зрителей я привлек на UFC 286. Если промоушен решит переговорить со мной, чтобы устроить самый большой и громкий бой, то погнали», – сказал Ковингтон.

Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь Богом, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

Ковингтон – о Чимаеве: «Он чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды»