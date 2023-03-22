О’Мэлли призвал Эдвардса принять бой с Ковингтоном: «Что лучше для бизнеса: титульник для Колби или Мухаммада?»

Топовый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли считает, что чемпион в полусреднем весе должен подраться с , несмотря на последние результаты американца.

«Мне нравится Леон. Но он говорит, что не собирается драться с Колби. Дана Уайт уже сказал, что бой состоится.

Не понимаю, почему Леон не хочет драться с ним. Я знаю, что это сложный поединок. Колби против любого – это сложный поединок.

Можно было бы отдать бой Белалу Мухаммаду, который, вероятно, заслужил, заработал его, и это, наверное, правильный бой.

Но с точки зрения бизнеса Леон против Белала или Леон против Колби? Если думать о том, что будет лучше для бизнеса, а не то, что, черт возьми, правильно с моральной точки зрения. Я принимаю бизнес-решение, поэтому Колби против Леона», – сказал О’Мэлли.

Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»