О’Мэлли призвал Эдвардса принять бой с Ковингтоном: «Что лучше для бизнеса: титульник для Колби или Мухаммада?»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Шон О'Мэлли Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли считает, что чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс должен подраться с Колби Ковингтоном, несмотря на последние результаты американца.

«Мне нравится Леон. Но он говорит, что не собирается драться с Колби. Дана Уайт уже сказал, что бой состоится.

Не понимаю, почему Леон не хочет драться с ним. Я знаю, что это сложный поединок. Колби против любого – это сложный поединок.

Можно было бы отдать бой Белалу Мухаммаду, который, вероятно, заслужил, заработал его, и это, наверное, правильный бой.

Но с точки зрения бизнеса Леон против Белала или Леон против Колби? Если думать о том, что будет лучше для бизнеса, а не то, что, черт возьми, правильно с моральной точки зрения. Я принимаю бизнес-решение, поэтому Колби против Леона», – сказал О’Мэлли.

Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»

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3 комментария

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artem klishin
Ответ Никита Енотов
Почему у них такое огромное желание сразу бросить под кого-то бойца, который за последние полгода выиграл два титульных боя? У вас есть Колби, Белал, Хамзат и Шавкат, которые между собой могут в любых парах сделать претендентский рейтинг более понятным.
Хамзат в среднем дивизионе будет теперь
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artem klishin
начинаю понимать, почему один из комментаторов на sports назвал О’Мэлли "человеком" Даны Уайта)
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-2
-2
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Никита Енотов
Почему у них такое огромное желание сразу бросить под кого-то бойца, который за последние полгода выиграл два титульных боя? У вас есть Колби, Белал, Хамзат и Шавкат, которые между собой могут в любых парах сделать претендентский рейтинг более понятным.
0
-1
-1
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