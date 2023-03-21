Кормье – о противостоянии Эдвардса и Усмана: «Мы можем увидеть четвертый бой»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Даниэль Кормье Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на результат поединка за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

«Думаю, что это не конец. Мне кажется, что это одна из тех ситуаций, когда может быть организован четвертый бой между двумя бойцами. Мы уже видели это с [Брэндоном] Морено и [Дейвисоном] Фигейредо, и я не уверен, что мы не увидим этого снова. Эти двое [Усман и Эдвардс] намного лучше остальных в дивизионе», – сказал Кормье.

На турнире UFC 286 Эдвардс победил решением большинства судей.

Эдвардс – Усману: «Наше противостояние войдет в историю»

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2 комментария

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Люблю Марго Робби
Лучше не надо, весь основной кард был грусть печаль, еслиб не Гетжи с Рафой то полный провал, учитывая что это номерной турнир просто дно
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alex8585
Спасибо, не надо
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