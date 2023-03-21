Кормье – о противостоянии Эдвардса и Усмана: «Мы можем увидеть четвертый бой»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на результат поединка за титул в полусреднем весе между и .

«Думаю, что это не конец. Мне кажется, что это одна из тех ситуаций, когда может быть организован четвертый бой между двумя бойцами. Мы уже видели это с [Брэндоном] Морено и [Дейвисоном] Фигейредо, и я не уверен, что мы не увидим этого снова. Эти двое [Усман и Эдвардс] намного лучше остальных в дивизионе», – сказал Кормье.

На турнире UFC 286 Эдвардс победил решением большинства судей.

Эдвардс – Усману: «Наше противостояние войдет в историю»