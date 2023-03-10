Джонс – о реакции Кормье на его победу: «Он даже не смог натянуть фальшивую улыбку»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс обвинил Даниэля Кормье в предвзятости.

«Он даже не смог натянуть фальшивую улыбку. Это было забавно. Спрашивал, что случилось… Бывший чемпион и аналитик вдруг не смог понять, что это была гильотина», – написал Джонс в социальных сетях.

На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

Даниэль Кормье: «Не считаю, что Джонс должен быть лидером P4P»

Кормье будет комментировать UFC 285, несмотря на конфликт с Джонсом