Джонс – о реакции Кормье на его победу: «Он даже не смог натянуть фальшивую улыбку»
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс обвинил Даниэля Кормье в предвзятости.
«Он даже не смог натянуть фальшивую улыбку. Это было забавно. Спрашивал, что случилось… Бывший чемпион и аналитик вдруг не смог понять, что это была гильотина», – написал Джонс в социальных сетях.
На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.
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