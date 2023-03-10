Джонс – о реакции Кормье на его победу: «Он даже не смог натянуть фальшивую улыбку»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс обвинил Даниэля Кормье в предвзятости.

«Он даже не смог натянуть фальшивую улыбку. Это было забавно. Спрашивал, что случилось… Бывший чемпион и аналитик вдруг не смог понять, что это была гильотина», – написал Джонс в социальных сетях.

На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

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10 комментариев

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Oleg Where
Ответ something special
Так а что не так он сказал? Кормье реально сидел с покерфейсом.
Так с покерфейсом он мог сидеть по множеству причин, а тут туринабол заявляет что Кормье лицемер)) при том, что до этого заявлял совершенно другие вещи
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sanek maloi
Ответ Лютый альбинос
Никто из них ни второй, ни третий и не пятый-шестой даже. Первый - это Фёдор, второй-третий - Ногуэйра и Паук, четвёртый - ЖСП. Дальше вопрос открытый, но Джонс и Кормье за бортом первой десятки точно, а Миочич вряд ли в двадцатку попадает.
У них всех разные времена выступлений и в разных промоушенах. Противостояние Джонси с Кормье пришлось на одно и тоже время и в одном и том же весе, в одной организации. Этим они и одинаковы, только Джон сейчас превзошел его и поэтому так обидно Даниэлю.
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emsnv
А если была бы улыбка, то Джонс докопался бы до нее, мол смотрите какая она фальшивая)
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sanek maloi
Ответ sergoelkukuy
Кормье не второй, а третий)) Второй Миочич
Так то да, но противостояние Кормье с Джонси пришлось на полутяжелый вес.
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Лютый альбинос
Ответ sanek maloi
Вечно второй Кормье, никак не может принять, что дрался в эпоху Джонси😁
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sergoelkukuy
Ответ sanek maloi
Вечно второй Кормье, никак не может принять, что дрался в эпоху Джонси😁
Кормье не второй, а третий))
Второй Миочич
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sanek maloi
Вечно второй Кормье, никак не может принять, что дрался в эпоху Джонси😁
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armageddon123456
вот же все-таки Джонс засранец
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something special
Ответ Oleg Where
Хахаха, ненадолго хватило пикограмщика =)) Ждем скорое избиение невесты (еще с колледжа невесты)
Так а что не так он сказал? Кормье реально сидел с покерфейсом.
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Oleg Where
Хахаха, ненадолго хватило пикограмщика =))
Ждем скорое избиение невесты (еще с колледжа невесты)
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