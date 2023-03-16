Менеджер Усика: «Не уверен, что бой с Фьюри пройдет 29 апреля. Все условия, на которые согласился Александр, актуальны только до этого числа»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA,WBO и IBF в тяжелом весе , сомневается, что бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри пройдет 29 апреля.

«Не уверен, что бой пройдет 29 апреля. Удивлюсь, если это будет так. Но если это случится, то я буду очень счастлив. Усик больше всего в жизни хочет объединить все титулы в тяжелом весе — второй весовой категории в своей карьере.

Мы не разговаривали о поединке в июне или августе. Это никогда не обсуждалось. Усик оставил четкое послание: 29 апреля я принимаю распределение гонорара в пропорции 70 на 30. Все условия, на которые согласился Александр, актуальны только для 29 апреля», – сказал Красюк.

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