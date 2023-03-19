Колби – о Леоне Эдвардсе: «Леон Скотт очень хорош, но пришло время настоящего чемпиона и любимого бойца Дональда Трампа»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон уверен в победе над Леоном Эдвардсом. Бывший временный чемпион хочет драться за неоспоримый титул летом 2023 года на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе (Невада).
«Я не увидел ничего особенного. Вижу парня, который больше не голоден. Похоже, что он получил титул, заработал деньги и вроде как спустил их.
Конечно, он немного воспользовался домашним судейством. Теперь пришло время прийти посмотреть на мужчину, на настоящего чемпиона, народного чемпиона, короля Майами и обладателя самого важного титула – любимый боец Дональда Трампа.
Леон Скотт очень хорош, когда он бьется со старомодными парнями. У него есть левый хайкик и левая рука. Это его любимый прием.
Теперь же его ждет парень, который столкнется с ним лицом к лицу. Стили делают бои, и я собираюсь прикончить его на родной земле в Америке, надеюсь, на Международной бойцовской неделе в июле. Давайте сделаем это», – сказал Ковингтон.
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