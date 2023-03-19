Колби – о Леоне Эдвардсе: «Леон Скотт очень хорош, но пришло время настоящего чемпиона и любимого бойца Дональда Трампа»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон уверен в победе над Леоном Эдвардсом. Бывший временный чемпион хочет драться за неоспоримый титул летом 2023 года на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе (Невада).

«Я не увидел ничего особенного. Вижу парня, который больше не голоден. Похоже, что он получил титул, заработал деньги и вроде как спустил их.

Конечно, он немного воспользовался домашним судейством. Теперь пришло время прийти посмотреть на мужчину, на настоящего чемпиона, народного чемпиона, короля Майами и обладателя самого важного титула – любимый боец Дональда Трампа.

Леон Скотт очень хорош, когда он бьется со старомодными парнями. У него есть левый хайкик и левая рука. Это его любимый прием.

Теперь же его ждет парень, который столкнется с ним лицом к лицу. Стили делают бои, и я собираюсь прикончить его на родной земле в Америке, надеюсь, на Международной бойцовской неделе в июле. Давайте сделаем это», – сказал Ковингтон.

Эдвардс – о Ковингтоне: «Он не дерется уже полтора года. Так что пусть едет в Майами»

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1 комментарий

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Стен Шайпак
Я по такому поводу пожалуй закуплю целый ящик Bang energy
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