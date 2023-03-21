Ковингтон – комментатору Джону Анику: «Не хочу, чтобы твои дети росли без отца, ублюдок»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон раскритиковал комментатора организации Джона Аника за дружбу с бойцом промоушена Белалом Мухаммадом.

«Белал Мухаммад – расист. Он заявил, что я получил титульный бой только из-за цвета моей кожи. Из-за того, что я белый.

Знаете, кто тусуется с этим расистом? Джон Аник. Он поддерживает расизм, хотя должен быть беспристрастным. Он должен брать интервью, делать свою работу и сохранять непредвзятость. Он подлизывался ко мне в Лондоне, а за моей спиной тусуется с этим расистом.

Джон, я не хочу, чтобы твои дети росли без отца. Но ты же знаешь, что мы живем в одном штате, ублюдок. Совсем недалеко друг от друга. Помни об этом и не открывай свой чертов рот. Ты разбудил зверя!» – сказал Ковингтон.

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