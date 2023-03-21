Ковингтон – комментатору Джону Анику: «Не хочу, чтобы твои дети росли без отца, ублюдок»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон раскритиковал комментатора организации Джона Аника за дружбу с бойцом промоушена Белалом Мухаммадом.

«Белал Мухаммад – расист. Он заявил, что я получил титульный бой только из-за цвета моей кожи. Из-за того, что я белый. 

Знаете, кто тусуется с этим расистом? Джон Аник. Он поддерживает расизм, хотя должен быть беспристрастным. Он должен брать интервью, делать свою работу и сохранять непредвзятость. Он подлизывался ко мне в Лондоне, а за моей спиной тусуется с этим расистом.

Джон, я не хочу, чтобы твои дети росли без отца. Но ты же знаешь, что мы живем в одном штате, ублюдок. Совсем недалеко друг от друга. Помни об этом и не открывай свой чертов рот. Ты разбудил зверя!» – сказал Ковингтон.

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9 комментариев

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уличный иуда
Колби завелся не на шутку
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abdurashidov.albert@bk.ru
С чего этот Колби заслужил биться за пояс после простоя 1,5года и после избиения пенсионера масвидаля Там более достойные кандидаты
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SoWeTo
И что, Колби, подъедешь к его воротам, спровоцируешь его на словесную перепалку и вызовешь копов?)
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gilg@mesh
Ответ Kanan Jarrus
эта та девка, которая расплакалась и накатала заяву на мосвидаля?
Масвидаль – это тот мужик, который испугался в участке и пошел в отказную, мол, мимо проходил?
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z3yjyzh29x
Ответ Kanan Jarrus
эта та девка, которая расплакалась и накатала заяву на мосвидаля?
Нет, это тот мужик на которого в крысу напали сзади и при этом в бою не смогли нанести абсолютно никакого урона
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Kanan Jarrus
эта та девка, которая расплакалась и накатала заяву на мосвидаля?
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dreamstep
Колби наговорил чепухи, а потом Аник как тронет его пальцем так заяву напишет - классика.
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j30
а что тут тег мокаева делает
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skorpion n
пьяный ?
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