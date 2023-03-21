Ковингтон – фаворит боя с Эдвардсом по мнению букмекеров
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон открылся фаворитом потенциального поединка с чемпионом организации Леоном Эдвардсом.
Коэффициент на победу Ковингтона составляет 1.74. Успех Эдвардса оценивается в 2.15.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Эдвардса.
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Это тоже нужно принимать во внимание
Эдвардс вошел в топ 4 лучших бойцов и все равно Колби ставят выше.
То есть букмекеры считают что на сегодня Колби где-то рядом с Махачевым, Волконовским и Джонсом ?
С последней победой более года назад у Масвидаля( его уровень и так понятен )
А Эдвардс дрался с ним уже на спаде
Такие треугольники не работают, в бою может все что угодно произойти
Усман -Ковингтон 2:0
Но фаворит Колби
Не согласен