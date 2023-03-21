Ковингтон – фаворит боя с Эдвардсом по мнению букмекеров

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон открылся фаворитом потенциального поединка с чемпионом организации Леоном Эдвардсом.

Коэффициент на победу Ковингтона составляет 1.74. Успех Эдвардса оценивается в 2.15.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Эдвардса.

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5 комментариев

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melmi
Ответ pasha_t
Расчитывать на статистику в ставках такое себе
Колби дерется раз в год. Его больше можно в соцсетях увидеть чем в октагоне
Это тоже нужно принимать во внимание
Эдвардс вошел в топ 4 лучших бойцов и все равно Колби ставят выше.
То есть букмекеры считают что на сегодня Колби где-то рядом с Махачевым, Волконовским и Джонсом ?
С последней победой более года назад у Масвидаля( его уровень и так понятен )
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уличный иуда
Ответ melmi
Эдвардс -Усман 2:1 Усман -Ковингтон 2:0 Но фаворит Колби Не согласен
Ну Кольт проиграл еще довольно пиковому Усману
А Эдвардс дрался с ним уже на спаде
Такие треугольники не работают, в бою может все что угодно произойти
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Tsamourlidis_mufc
Ответ melmi
Эдвардс -Усман 2:1 Усман -Ковингтон 2:0 Но фаворит Колби Не согласен
В единоборствах треугольники не работают, если это только не болевой приём
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pasha_t
Ответ melmi
Эдвардс -Усман 2:1 Усман -Ковингтон 2:0 Но фаворит Колби Не согласен
Расчитывать на статистику в ставках такое себе
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melmi
Эдвардс -Усман 2:1
Усман -Ковингтон 2:0
Но фаворит Колби
Не согласен
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-1
-1
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