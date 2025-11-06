Артур Бетербиев: «С июня я свободный агент, мой контракт с Top Rank истек»
Артур Бетербиев сказал, что стал свободным агентом.
Экс-чемпион мира Артур Бетербиев объявил, что его контракт с Top Rank истек.
«В последнее время я получаю много вопросов о моем статусе. С июня этого года я являюсь свободным агентом, так как мой контракт с Top Rank истек. Я благодарен Top Rank за годы совместной работы и хочу поблагодарить их за все предоставленные возможности. Всем, кто следит за мной и поддерживает меня, хочу сказать: я верю, что лучшие бои еще впереди», – написал Бетербиев.
В последний раз Бетербиев (21-1) выступал в феврале, когда проиграл Дмитрию Биволу решением большинства судей.
