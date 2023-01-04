Де Ла Хойя пошутил над Уайтом, ударившим жену: «Он такой жадный, что украл бонусы бойцов в своей лиге за «Бой вечера»
Боксерский промоутер Оскар Де Ла Хойя отреагировал на новости о драке с участием президента UFC Дэйны Уайта и его супруги в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.
«Мой друг Дэйна Уайт такой жадный, что решил украсть гонорары бойцов в своей новой лиге Power Slap, забрав премию за «Бой вечера» в противостоянии со своей женой.
Эти инструкторы по аэробике из Бостона действительно крутые парни», – написал Де Ла Хойя в соцсетях.
Хилл защитил Уайта, подравшегося с женой: «Если не хочешь, чтобы тебя ударили, то не бей никого»
Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки
Его основная задача - делать так, чтобы зарабатывали инвесторы. Они зарабатывают)