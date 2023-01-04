Де Ла Хойя пошутил над Уайтом, ударившим жену: «Он такой жадный, что украл бонусы бойцов в своей лиге за «Бой вечера»

Теги Оскар Де Ла Хойя UFC Дэйна Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Оскар Де Ла Хойя отреагировал на новости о драке с участием президента UFC Дэйны Уайта и его супруги в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

«Мой друг Дэйна Уайт такой жадный, что решил украсть гонорары бойцов в своей новой лиге Power Slap, забрав премию за «Бой вечера» в противостоянии со своей женой.

Эти инструкторы по аэробике из Бостона действительно крутые парни», – написал Де Ла Хойя в соцсетях.

Хилл защитил Уайта, подравшегося с женой: «Если не хочешь, чтобы тебя ударили, то не бей никого»

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки  

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4 комментария

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MATRiX
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Ответ Александр Степанов
Ох уж этот хитрец Уайт, увеличивший капитализацию UFC в 2000 раз)) Его основная задача - делать так, чтобы зарабатывали инвесторы. Они зарабатывают)
А какая разница, зарабатывают они или нет (дела UFC явно не идут в гору), речь идёт о нём как о человеке, а человек он явно с гнильцой.
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Александр Степанов
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Ответ MATRiX
Да все кто шарит за единоборства уже давно знают за него, а его мать только это подтвердила в недавнем интервью. На TUF он копейки выкидывает на еду для бойцов, а у них глаза сразу загораются, мол смотрите как босс о нас думает. Лояльность он умеет покупать. За какие-то мелкие жесты людьми управляет, чтобы делать большие деньги. Очень хитрый человек.
Ох уж этот хитрец Уайт, увеличивший капитализацию UFC в 2000 раз))
Его основная задача - делать так, чтобы зарабатывали инвесторы. Они зарабатывают)
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MATRiX
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Да все кто шарит за единоборства уже давно знают за него, а его мать только это подтвердила в недавнем интервью. На TUF он копейки выкидывает на еду для бойцов, а у них глаза сразу загораются, мол смотрите как босс о нас думает. Лояльность он умеет покупать. За какие-то мелкие жесты людьми управляет, чтобы делать большие деньги. Очень хитрый человек.
+3
-1
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Tachmuhammet Atchapanov
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Зачёт)))
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