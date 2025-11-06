В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»

В селе Сильди появилась улица имени Ислама Махачева.

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что в селе Сильди в Дагестане появилась улица, носящая его имя.

«Как в Сильди появилась улица Ислама Махачева ? Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать, поставить освещение, создать условия, чтобы люди нормально ходили», – сказал Махачев.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

