В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
В селе Сильди появилась улица имени Ислама Махачева.
Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что в селе Сильди в Дагестане появилась улица, носящая его имя.
«Как в Сильди появилась улица Ислама Махачева? Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать, поставить освещение, создать условия, чтобы люди нормально ходили», – сказал Махачев.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
