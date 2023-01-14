Белью поддержал Уайта после драки с женой: «Дана признал это, нужно отдать ему должное»

Теги UFC Дана Уайт бокс Тони Белью Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Тони Белью заявил, что не собирается судить президента UFC Дану Уайта за небольшую драку с женой на новогодней вечеринке.

«Я ни в коем случае не оправдываю мужчин, бьющих женщин, но должен также сказать, что не оправдываю женщин, дающих пощечину мужчинам и ожидающих, что им не ответят! Дана признал это, нужно отдать ему должное.

Наказанием для него стал то, что его жизнь разыгрывается публично. Представьте, если бы другие сделали то же самое, что и он! Он вышел и прокомментировал ситуацию», – сказал Белью.

Уайт – о драке с женой: «Не надо меня защищать. Можете только взять и сказать, что я мудак»

Уайт: «Я мог бы уйти в 2016 году»

 

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2 комментария

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Алексей Иванов
О какой драке о каком избиении все говорят? мир совсем сошел с ума? жена первая дала пощечину,он дал в ответ
И почему все обвиняют его а не жену которая ударила первой ?
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Wiley Fox
Не избиение жены, а драка

Там к него кто жена? Ронда Роузи?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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