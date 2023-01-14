Белью поддержал Уайта после драки с женой: «Дана признал это, нужно отдать ему должное»

Бывший чемпион мира по боксу заявил, что не собирается судить президента UFC Дану Уайта за небольшую драку с женой на новогодней вечеринке.

«Я ни в коем случае не оправдываю мужчин, бьющих женщин, но должен также сказать, что не оправдываю женщин, дающих пощечину мужчинам и ожидающих, что им не ответят! Дана признал это, нужно отдать ему должное.

Наказанием для него стал то, что его жизнь разыгрывается публично. Представьте, если бы другие сделали то же самое, что и он! Он вышел и прокомментировал ситуацию», – сказал Белью.

Уайт – о драке с женой: «Не надо меня защищать. Можете только взять и сказать, что я мудак»

Уайт: «Я мог бы уйти в 2016 году»