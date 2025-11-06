Ислам Махачев: «Психологи говорят, что нельзя крикнуть на ребенка, по попе ударить, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные?»
Махачев раскритиковал современных психологов в воспитании детей.
Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о воспитании детей.
«Буду так же строг со своими детьми, как мой отец. Сегодня появились психологи... Нельзя крикнуть на ребенка, нельзя по попе ударить. Говорят, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные люди? У нас отцы были строгими. Наоборот, мне кажется», – сказал Махачев.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
