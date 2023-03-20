Шара Буллет готовится к дебюту в UFC: «В Таиланде меня ждет член сборной России по вольной борьбе. Уроню соперника!»

Теги UFC Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал о подготовке к первому бою в промоушене. Магомедов проходит сборы в Таиланде.

«На острове меня ждут Байбеков Магомедмурад, член сборной России по вольной борьбе, а также Шамиль Ахмедов, член сборной Турции по вольной борьбе.

Там будет с кем работать. Просто уроню соперника! Самый ожидаемый дебют ХXI века!» – сказал Магомедов.

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5 комментариев

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Адекватник
"Самый ожидаемый дебют ХXI века!»" взоржал :))))
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LilAnswer
Он зрелищный боец, но он явно себя переоценивает.
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Крыс Пол
Главное Саята в угол позвать не забыть
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sanek maloi
От химла уже почистили😁?
+2
-2
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sfilatov13
ещё один неприятный персонаж в ЮФС, на одном уровне с камшотом
+4
-4
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