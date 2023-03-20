Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал о подготовке к первому бою в промоушене. Магомедов проходит сборы в Таиланде.

«На острове меня ждут Байбеков Магомедмурад, член сборной России по вольной борьбе, а также Шамиль Ахмедов, член сборной Турции по вольной борьбе.

Там будет с кем работать. Просто уроню соперника! Самый ожидаемый дебют ХXI века!» – сказал Магомедов.

Шара Буллет: «Бой с Чимаевым взорвет публику СНГ»

Шара Буллет – о пробелах в борьбе: «Для меня UFC как Олимпиада. Мне помогают вольники из сборной России»