Шара Буллет – о пробелах в борьбе: «Для меня UFC как Олимпиада. Мне помогают вольники из сборной России»

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал, как работает над борьбой перед дебютом в промоушене.

«Работаю с ребятами из сборной России по вольной борьбе. Многие на Олимпиаду готовятся, и заодно помогают мне готовиться к UFC. Для меня UFC – это как Олимпиада», – сказал Магомедов.

Шара Буллет провел 11 боев в профессиональных ММА, выиграв все поединки. Лишь однажды Магомедов довел победный поединок до решения судей.

Шара Буллет хочет нокаутировать соперника кувырком вперед в дебюте в UFC: «Это мой личный прием»