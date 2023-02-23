Шара Буллет – о пробелах в борьбе: «Для меня UFC как Олимпиада. Мне помогают вольники из сборной России»
Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал, как работает над борьбой перед дебютом в промоушене.
«Работаю с ребятами из сборной России по вольной борьбе. Многие на Олимпиаду готовятся, и заодно помогают мне готовиться к UFC. Для меня UFC – это как Олимпиада», – сказал Магомедов.
Шара Буллет провел 11 боев в профессиональных ММА, выиграв все поединки. Лишь однажды Магомедов довел победный поединок до решения судей.
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