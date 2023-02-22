Шара Буллет – про Сульянова: «Не должны нормальные пацаны из-за каких-то фуцинов страдать! Он себя считает властелином бойцов?!»

Российский боец , известный как Шара Буллет, рассказал про отношение к главе Hardcore FC Анатолию Сульянову.

– Не хочу называть имена, но есть в индустрии «поп-ММА» всякие «фантомасы», которые очень неуважительно ведут себя по отношению к бойцам. Это доходит до крайней степени, и это уже невозможно терпеть. Меня ничего не держит, я буду говорить. Вижу несправедливость и хочу говорить прямо. Я сейчас рот открою – и много чего выплывет.

- Речь про ситуацию с Хайбулой Мусаловым и лигой Hardcore [между ними возник конфликт, поскольку лига, со слов бойца, не дает поединки]?

– Когда ко мне какое-то неуважение проявляли – я такой человек, не высокомерный. Мне главное – выйти в клетку, и я свою точку поставлю. А то, что они ведут свою политику так…

Особенно мне не понравилась с Хайбулой ситуация, терпение мое иссякло. Когда к моим друзьям, моим близким такое неуважение оказывают, я об этом не буду молчать. Многие бойцы могут высказаться, но молчат. А я не собираюсь, я буду прямо говорить.

Не должны нормальные пацаны из-за каких-то фуцинов страдать! Вчера я позвонил Хайбуле и он окончательно разочаровался в этой лиге и не собирается там продолжать карьеру. Тем самым мы сожгли мосты. И эти мосты будут гореть и освещать наш путь.

У нас вообще много разных предложений из других лиг, от которых мы из-за него отказались [ ]. Лично я предлагал Хайбуле бой за границей, в Англии, в кулачной организации за пояс.

Люди молчат, а он [Сульянов] а за счет новостей хайпится. Типа он там 10 миллиардов предлагает… Людям приходится терпеть! Кому он эту фантастику накидать пытается? Сослан [ ]… А что он скажет? «Не согласился по деньгам». Но мы-то знаем, как на самом деле. Называет там чуть ли не легенд – что привезет их. А в итоге вообще левые выходят!

Вчера был на съемках пресс-конференции Hardcore – мне не понравилось их отношение неуважительное. Не собираюсь молчать. Мы ехали пообщаться с ним [Сульяновым], но этот человек даже не соизволил пообщаться.

Он так задрал нос, что считает, что у него нет времени с кем-то общаться? Мы кто? Мы бойцы. А он себя считает властелином бойцов?!

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