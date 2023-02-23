Шара Буллет хочет нокаутировать соперника кувырком вперед в дебюте в UFC: «Это мой личный прием»

Новичок UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов рассказал, каким видит дебют в промоушене.

«Был же такой нокаут, который я хотел оформить… Наверное, с прыжка, точнее, с кувырком, сальто вперед.

Однажды у меня был такой нокаут, я сделал кувырок вперед. По типу такого, но у меня он своеобразный. Наверное, таким ударом.

А вообще, не хочу говорить, каким ударом. Потому что если сейчас скажу, это не будет удивлением. А такого удара еще никто не выполнял.

Я вспомнил этот удар, который я хочу сделать, я его сделаю. Такой удар еще никто не выполнял. Это мой личный прием. Запатентованный», – сказал .

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