Шара Буллет хочет нокаутировать соперника кувырком вперед в дебюте в UFC: «Это мой личный прием»

Теги UFC Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Новичок UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов рассказал, каким видит дебют в промоушене.

«Был же такой нокаут, который я хотел оформить… Наверное, с прыжка, точнее, с кувырком, сальто вперед.

Однажды у меня был такой нокаут, я сделал кувырок вперед. По типу такого, но у меня он своеобразный. Наверное, таким ударом.

А вообще, не хочу говорить, каким ударом. Потому что если сейчас скажу, это не будет удивлением. А такого удара еще никто не выполнял.

Я вспомнил этот удар, который я хочу сделать, я его сделаю. Такой удар еще никто не выполнял. Это мой личный прием. Запатентованный», – сказал Магомедов.

Шара Буллет: «Предоставил USADA список таблеток, которые употреблял в течение последнего года. Но больше употреблять такое нельзя»

Шара Буллет – про дебют в UFC: «Хочу подраться с Марвином Веттори»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛТМ
Да-да, конечно, Дацик это делал ещё 25 лет назад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEVEN_
Ага и кувырком назад отлетит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tsamourlidis_mufc
Рыжий Тарзан такое исполнял еще до рождения этого сабжа
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий