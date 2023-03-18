О’Мэлли – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор чертовски умен – он выбирает только тех, кого может побить»

Теги UFC The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли поделился мыслями о поединке между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Бойцы стали тренерами в 31-м сезоне The Ultimate Fighter, после выхода которого они должны подраться на одном из осенних турниров UFC.

«Конор, и это логично, дерется только с теми, кого он считает проходимым. Вся его карьера .... Конор чертовски умен, он думает: «Я знаю, что могу победить этого парня, я буду драться с ним».

Он дерется с Майклом Чендлером не просто так. Например, Чад Мендес. Конор дрался со многими из таких парней, но Майкл Чендлер опасен», – сказал О’Мэлли.

Конор – о съемках в кино: «Целыми днями репетировал сцены драк, разбивал бутылки об головы людей»

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3 комментария

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Samostoyatelno
Конор так посчитал и выбрал Диего Санчеса, но Уайт подсунул ему закалённого и стилистически неудобного Дастина Порье
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Isa Babaev
Поэтому он выбрал Хабиба и Порье )
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Kanan Jarrus
вся суть жалкого чикена мактапера
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