О’Мэлли – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор чертовски умен – он выбирает только тех, кого может побить»

Первый номер рейтинга легчайшего веса Шон О’Мэлли поделился мыслями о поединке между и Майклом Чендлером.

Бойцы стали тренерами в 31-м сезоне , после выхода которого они должны подраться на одном из осенних турниров UFC.

«Конор, и это логично, дерется только с теми, кого он считает проходимым. Вся его карьера .... Конор чертовски умен, он думает: «Я знаю, что могу победить этого парня, я буду драться с ним».

Он дерется с не просто так. Например, Чад Мендес. Конор дрался со многими из таких парней, но Майкл Чендлер опасен», – сказал О’ .

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