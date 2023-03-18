О’Мэлли – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор чертовски умен – он выбирает только тех, кого может побить»
Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли поделился мыслями о поединке между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
Бойцы стали тренерами в 31-м сезоне The Ultimate Fighter, после выхода которого они должны подраться на одном из осенних турниров UFC.
«Конор, и это логично, дерется только с теми, кого он считает проходимым. Вся его карьера .... Конор чертовски умен, он думает: «Я знаю, что могу победить этого парня, я буду драться с ним».
Он дерется с Майклом Чендлером не просто так. Например, Чад Мендес. Конор дрался со многими из таких парней, но Майкл Чендлер опасен», – сказал О’Мэлли.
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