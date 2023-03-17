Конор – о съемках в кино: «Целыми днями репетировал сцены драк, разбивал бутылки об головы людей»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о съемках в фильме «Дом у дороги», который выйдет в прокат в 2023 году.

«Я все еще женат на единоборствах. Поучаствовав в съемках фильма, я осознал, насколько это тяжелый труд.

Ни один поединок, ни один подготовительный лагерь не сравнится с процессом создания фильма. Это очень сложно.

Целыми днями репетировал сцены драк, бросал здоровенных парней через барные стойки, разбивал бутылки об их головы.

Не хочу раскрывать подробности, но это был сумасшедший опыт. Мы занимались этим по 15-16 часов в день», – сказал Конор.

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