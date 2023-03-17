Конор – о съемках в кино: «Целыми днями репетировал сцены драк, разбивал бутылки об головы людей»

Теги UFC Конор Макгрегор кино Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о съемках в фильме «Дом у дороги», который выйдет в прокат в 2023 году.

«Я все еще женат на единоборствах. Поучаствовав в съемках фильма, я осознал, насколько это тяжелый труд.

Ни один поединок, ни один подготовительный лагерь не сравнится с процессом создания фильма. Это очень сложно.

Целыми днями репетировал сцены драк, бросал здоровенных парней через барные стойки, разбивал бутылки об их головы.

Не хочу раскрывать подробности, но это был сумасшедший опыт. Мы занимались этим по 15-16 часов в день», – сказал Конор.

Конор – в гостях у главного MMA-журналиста: хочет выйти на титульник и провести два боя в 2023-м

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2 комментария

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Висита Эльмурзаев
Все обвиняли его в нападении на старика, а это была всего лишь репетиция сцены для фильма.
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Висита Эльмурзаев
Ахахаха, Конор хорош🤣🤣
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