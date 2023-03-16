Конор – про Чендлера: «В нем есть огонь, но я все равно покромсаю его»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал об отношении к будущему сопернику .

«Я слишком ловкий для него и слишком опытный. Майкл не дрался с кем-то вроде меня, а я дрался с кем-то вроде него. Это довольно стандартный стиль смешанных единоборств: низкорослый борец – это и есть ММА, не так ли? В этом нет ничего особенного или неожиданного для меня. Я боролся против этого стиля много, много лет.

У Чендлера было несколько отличных боев, и он заслужил свое право быть на этой позиции, но теперь моя задача показать уровень. У нас большая разница в уровне мастерства, поэтому я рад приступить к работе.

В нем есть огонь, но я все равно покромсаю его. Знаю, что он будет вкладываться в каждый удар, так и должно быть в нашем спорте.

Конфликт улажен. В этом главная прелесть нашего спорта: ты выходишь, бьешься. У нас была более-менее одна серьезная стычка за все шоу. В этом нет ничего такого. Мы немного повздорили, но все уладили», – сказал Макгрегор.

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