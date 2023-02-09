Уиттакер ответил на вызов Чимаева: «Давайте сделаем это»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер ответил на вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Хороший парень против плохого парня, давайте сделаем это», – написал Чимаев.

«Давайте сделаем это. Думаю, это был бы хороший и тяжелый бой. Чимаев – феноменальный боец, у него много сильных сторон.

Но я все равно – тяжелый соперник для него. Я неплохо владею руками, могу проводить тейкдауны. Меня трудно удержать. Уверен, наш бой заинтересует многих.

Хамзат полусредневес, но он на хайпе. Если этот бой организуют, вероятно, план UFC будет заключаться в том, что победитель получит титульный шанс.

Меня это устраивает, потому что я не хочу сидеть в ожидании поединка с победителем реванша между Перейрой и Адесаньей. Я хочу драться, а остальных топовых парней в дивизионе я побил», – сказал Уиттакер.

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5 комментариев

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Вася Енотов
После поединка с Бёрнсом Чимаеву нужен как воздух такой поединок. И уверенная победадолжна развеять сомнения.
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whoisme
На апрель оба могут успеть, мейн ивент файт найтс. 5 раундов. Хотелось бы увидеть. Тут и станет понятен уровень Хамзата. Все-таки в 77 он большой, и его уровень немного неясен при равных
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jwbmwbqvih
Круто было бы. Но с Хамзатом столько человек хотят и не хотят биться,вызывают он не отвечает,он вызывает,ему не отвечают. То но в одном весе хочет,то в другом. Вот вызвал,Роб согласился. Неужели юфс откажется от такого боя?
+1
0
+1
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Арни Терминатор
В полне хороший бой для Чимаева,если откажет Роби то дальше карьеры может и не состоится.
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Егор Крид58
это конечно Топ бой
+11
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+11
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