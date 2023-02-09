Уиттакер ответил на вызов Чимаева: «Давайте сделаем это»

Бывший чемпион UFC в среднем весе ответил на вызов шведского бойца чеченского происхождения .

«Хороший парень против плохого парня, давайте сделаем это», – написал Чимаев.

«Давайте сделаем это. Думаю, это был бы хороший и тяжелый бой. Чимаев – феноменальный боец, у него много сильных сторон.

Но я все равно – тяжелый соперник для него. Я неплохо владею руками, могу проводить тейкдауны. Меня трудно удержать. Уверен, наш бой заинтересует многих.

Хамзат полусредневес, но он на хайпе. Если этот бой организуют, вероятно, план будет заключаться в том, что победитель получит титульный шанс.

Меня это устраивает, потому что я не хочу сидеть в ожидании поединка с победителем реванша между Перейрой и Адесаньей. Я хочу драться, а остальных топовых парней в дивизионе я побил», – сказал Уиттакер.

Уиттакер хочет подраться с победителем реванша Перейра – Адесанья: «Я лучше, чем они оба»