Уиттакер думает, что UFC хочет организовать ему бой в марте или апреле с Чимаевым

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался относительно слухов о поединке с Хамзатом Чимаевым.

Напомним, что бой Уиттакера с Пауло Костой 11 февраля на UFC 284 был отменен.

«Мне никого не предлагали вместо Косты. Сказали, что не могут никого найти и что перенесут бой на март или апрель.

При этом Шон Стриклэнд вышел на коротком уведомлении. То есть он мог бы подраться со мной.

Это заставляет меня думать, что в UFC не дают мне бой сейчас, потому что хотят организовать мне поединок с кем-то конкретным в марте или апреле», – считает Уиттакер.

Следующий бой Чимаева может пройти в среднем весе

Леон Эдвардс: «Чимаев в моем списке. Он может подраться с Ковингтоном, а потом мы поговорим»

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4 комментария

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Pronger
Да просто дайте Робу титульный бой
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Кирилл Боровой
Это было бы отлично , Роберт очень хороший соперник
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Ответ Кукушка Кукушка
Если с Бернсом у Чимаева возникли серьезные проблемы, то против Уиттакера даже не знаю что ему ловить вообще
Чимаев будет мощным
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукушка Кукушка
Если с Бернсом у Чимаева возникли серьезные проблемы, то против Уиттакера даже не знаю что ему ловить вообще
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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