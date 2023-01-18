Уиттакер думает, что UFC хочет организовать ему бой в марте или апреле с Чимаевым

Бывший чемпион в среднем весе высказался относительно слухов о поединке с .

Напомним, что бой Уиттакера с 11 февраля на UFC 284 был отменен.

«Мне никого не предлагали вместо Косты. Сказали, что не могут никого найти и что перенесут бой на март или апрель.

При этом Шон Стриклэнд вышел на коротком уведомлении. То есть он мог бы подраться со мной.

Это заставляет меня думать, что в UFC не дают мне бой сейчас, потому что хотят организовать мне поединок с кем-то конкретным в марте или апреле», – считает Уиттакер.

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