Чимаев – о следующем бое: «Думаю, что подерусь с Уиттакером»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что планирует провести поединок против экс-чемпиона промоушена Роберта Уиттакера.

«Я думаю, что подерусь с Уиттакером. У него нет соперника. Пауло Коста куда-то сбежал, болтал-болтал.

Я хочу с ним подраться. Как человек он мне симпатичен, хороший парень. Лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу, подерусь», – сказал Чимаев.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре 2022 года, победив Кевина Холланда в первом раунде.

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Следующий бой Чимаева может пройти в среднем весе