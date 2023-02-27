Чимаев – о следующем бое: «Думаю, что подерусь с Уиттакером»

Теги UFC средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что планирует провести поединок против экс-чемпиона промоушена Роберта Уиттакера.

«Я думаю, что подерусь с Уиттакером. У него нет соперника. Пауло Коста куда-то сбежал, болтал-болтал.

Я хочу с ним подраться. Как человек он мне симпатичен, хороший парень. Лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу, подерусь», – сказал Чимаев.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре 2022 года, победив Кевина Холланда в первом раунде.

Хамзат Чимаев: «Хотел бы привезти турнир UFC в Швецию, меня любят дома»

Следующий бой Чимаева может пройти в среднем весе

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5 комментариев

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Владимир Владимир
Могут ли те, кто хорошо разбирается в подноготной промоушена объяснить мне, почему Чимаев перестал биться? Помню, что у него был тяжёлый бой, реальная мясорубка и после как-то ажиотаж сошёл на нет.
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Oleg Devitaltivskii
С момента их боя с Бернсом, Бернс провел 2 боя, и уже назначен 3ий на апрель, Чимаев не сделал вес, и победил не пойми кого, в абсолютно идиотском бою.
А потом опять удивляться будут, почему Бернсу дадут титульник.
+3
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Weim
Ответ Apollo 13
За Роба!
24/7!
0
0
0
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Apollo 13
За Роба!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
смэш эврибади
0
-1
-1
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