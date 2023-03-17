Битва взглядов Леона Эдвардса и Камару Усмана

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном событии которого пройдет бой за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Бойцы дважды дрались между собой: в 2015 году Усман победил единогласным решением судей, а в 2022-м Эдвардс нокаутировал Камару.

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1 комментарий

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Sobachkin
Эдвард слишком поверил в себя
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