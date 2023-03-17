Битва взглядов Леона Эдвардса и Камару Усмана

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном событии которого пройдет бой за титул в полусреднем весе между и .

Бойцы дважды дрались между собой: в 2015 году Усман победил единогласным решением судей, а в 2022-м Эдвардс нокаутировал Камару.

Взвешивание UFC 286: Эдвардс и Усман показали одинаковые цифры

Эдвардс и Усман устроили перепалку на пресс-конференции: «Какое у тебя оправдание на хэд-кик, который ты поймал?»