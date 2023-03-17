Эдвардс сказал, что хочет открыть Усману дверь на пенсию, Камару ответил: «Пусть будет джентльменом и придержит дверь для короля»
Топовый полусредневес UFC Камару Усман ответил чемпиону Леону Эдвардсу, который считает, что «откроет Усману дверь на пенсию», победив его в трилогии на UFC 286.
«Если он захочет открыть мне дверь, то окей. У меня нет с этим проблем. Пусть будет джентльменом и придержит дверь для короля», – сказал Усман.
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