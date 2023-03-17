Эдвардс сказал, что хочет открыть Усману дверь на пенсию, Камару ответил: «Пусть будет джентльменом и придержит дверь для короля»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Камару Усман ответил чемпиону Леону Эдвардсу, который считает, что «откроет Усману дверь на пенсию», победив его в трилогии на UFC 286.

«Если он захочет открыть мне дверь, то окей. У меня нет с этим проблем. Пусть будет джентльменом и придержит дверь для короля», – сказал Усман.

Эдвардс и Усман готовы драться с Конором в случае победы на UFC 286

Эдвардс уверен в победе над Усманом: «Он хороший боец, но я лучше»

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2 комментария

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Demon69
Интересно король будет ,перед боем ,в клетке рассматривать пупок джентльмена в этот раз .
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Мовсар Германия
пресс-конференция была вчера, новости начали выкладывать сегодня
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