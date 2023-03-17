Ковингтон – о роли запасного в бое Эдвардса и Усмана: «Реальный мэйн-ивент»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон прокомментировал свою роль на турнире UFC 286.

Ковингтон уложился в лимит полусреднего веса и стал запасным в титульном поединке между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом, который состоится 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286.

«Реальный мэйн-ивент», – написал Колби в соцсетях.

Взвешивание UFC 286: Эдвардс и Усман показали одинаковые цифры

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3 комментария

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Isa Babaev
Ответ Denis0017
Тот самый момент, когда подстраховка конкурентнее действующего чемпа
Подстраховке один раз челюсть сломали, второй раз задоминировали, а действующий чемп наглухо вырубил бывшего. И кстати подстраховка бегает уже пол года от Чамаева, вызвал уже Шавхат, но его даже не слышно
+2
-4
-2
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Denis0017
Тот самый момент, когда подстраховка конкурентнее действующего чемпа
+7
-3
+4
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gosha7202@mail.ru
Колби, конечно очень хорошо шифруется😂
Даже Усман и Эдвардс не знали, что он их страхует, кто видел пресс конференцию поймет о чем я
+3
0
+3
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