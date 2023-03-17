Ковингтон – о роли запасного в бое Эдвардса и Усмана: «Реальный мэйн-ивент»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон прокомментировал свою роль на турнире UFC 286.

Ковингтон уложился в лимит полусреднего веса и стал запасным в титульном поединке между и , который состоится 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286.

«Реальный мэйн-ивент», – написал Колби в соцсетях.

Взвешивание UFC 286: Эдвардс и Усман показали одинаковые цифры