Ковингтон – о роли запасного в бое Эдвардса и Усмана: «Реальный мэйн-ивент»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон прокомментировал свою роль на турнире UFC 286.
Ковингтон уложился в лимит полусреднего веса и стал запасным в титульном поединке между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом, который состоится 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286.
«Реальный мэйн-ивент», – написал Колби в соцсетях.
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