Эдвардс и Усман устроили перепалку на пресс-конференции: «Какое у тебя оправдание на хэд-кик, который ты поймал?»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Участники главного события UFC 286 Леон Эдвардс и Камару Усман устроили небольшую перепалку на пресс-конференции перед турниром.

Усман напомнил Эдвардсу о своей победе в первом поединке, который состоялся в 2015 году в Орландо (Флорида).

«Какое у тебя оправдание на первый бой, какое у тебя оправдание?» – сказал Усман.

«Какое у тебя оправдание на хэд-кик, который ты поймал?» – спросил Эдвардс.

Затем Усман сказал: «Мои руки были опущены. Никаких оправданий, прекрасная техника. Я опустил руки, а ты попал. Какое у тебя оправдание на первый бой? Какое у тебя оправдание на то, что я разбивал твою голову три раунда? Тренеру пришлось умолять тебя: «Давай, Рокки! Соберись, Рокки!»

Эдвардс не согласился с оппонентом: «Я не понес никакого урона, ни одной царапины на лице. Все что он делал, так это просто махал руками».

Эдвардс – о домашнем турнире: «Я никогда не проигрывал в Англии»

Эдвардс сказал, что хочет открыть Усману дверь на пенсию, Камару ответил: «Пусть будет джентльменом и придержит дверь для короля»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Если так подумать то никакого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий