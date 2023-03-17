Эдвардс и Усман устроили перепалку на пресс-конференции: «Какое у тебя оправдание на хэд-кик, который ты поймал?»
Участники главного события UFC 286 Леон Эдвардс и Камару Усман устроили небольшую перепалку на пресс-конференции перед турниром.
Усман напомнил Эдвардсу о своей победе в первом поединке, который состоялся в 2015 году в Орландо (Флорида).
«Какое у тебя оправдание на первый бой, какое у тебя оправдание?» – сказал Усман.
«Какое у тебя оправдание на хэд-кик, который ты поймал?» – спросил Эдвардс.
Затем Усман сказал: «Мои руки были опущены. Никаких оправданий, прекрасная техника. Я опустил руки, а ты попал. Какое у тебя оправдание на первый бой? Какое у тебя оправдание на то, что я разбивал твою голову три раунда? Тренеру пришлось умолять тебя: «Давай, Рокки! Соберись, Рокки!»
Эдвардс не согласился с оппонентом: «Я не понес никакого урона, ни одной царапины на лице. Все что он делал, так это просто махал руками».
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