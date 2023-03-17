Взвешивание UFC 286: Эдвардс и Усман показали одинаковые цифры
В Лондоне 18 марта состоится турнир UFC 286, в главном событии которого пройдет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
17 марта прошла официальная процедура взвешивания:
Леон Эдвардс (77,11 кг) – Камару Усман (77,11 кг);
Джастин Гейджи (70,76 кг) – Рафаэль Физиев (70,76 кг);
Гуннар Нельсон (77,11 кг) – Брайан Барберена (77,56 кг);
Дженнифер Майя (57,15 кг) – Кейси О’Нил (56,7 кг);
Марвин Веттори (84,14 кг) – Роман Долидзе (84,37 кг);
Мухаммад Мокаев (57,15 кг) – Жафел Фильо (56,93 кг).
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