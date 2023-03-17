Взвешивание UFC 286: Эдвардс и Усман показали одинаковые цифры

В Лондоне 18 марта состоится турнир 286, в главном событии которого пройдет титульный бой в полусреднем весе между и .

17 марта прошла официальная процедура взвешивания:

Леон Эдвардс (77,11 кг) – Камару Усман (77,11 кг);

(70,76 кг) – (70,76 кг);

Гуннар Нельсон (77,11 кг) – Брайан Барберена (77,56 кг);

Дженнифер Майя (57,15 кг) – Кейси О’Нил (56,7 кг);

Марвин Веттори (84,14 кг) – (84,37 кг);

(57,15 кг) – Жафел Фильо (56,93 кг).

Усман – о нокауте от Эдвардса: «Это не была просто ошибка»

Эдвардс – о словах Усмана: «Я снес ему башку ногой. Что за херня?»