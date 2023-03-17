Эдвардс – о домашнем турнире: «Я никогда не проигрывал в Англии»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что победит Камару Усмана 18 марта на турнире UFC 286.

Напомним, что в главном событии вечера Эдвардс подерется с Усманом за титул в 77 кг. Ранее они бились дважды: в 2015 году Усман выиграл единогласным решением, а в 2022 Эдвардс нокаутировал Камару.

«Как я сказал, во втором поединке высота над уровнем моря повлияла на меня. Я ни разу не проигрывал в Англии. Не по любителям, ни по профи.

Так что я подпитываюсь энергией фанатов. Мои друзья, моя семья здесь. Они всегда помогают мне хорошо выступить, эта суббота не будет исключением», – сказал Эдвардс.

Эдвардс сказал, что хочет открыть Усману дверь на пенсию, Камару ответил: «Пусть будет джентльменом и придержит дверь для короля»

Эдвардс уверен в победе над Усманом: «Он хороший боец, но я лучше»

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1 комментарий

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Ussaev M
все когда-то бывает впервые
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