Эдвардс – о домашнем турнире: «Я никогда не проигрывал в Англии»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что победит 18 марта на турнире UFC 286.

Напомним, что в главном событии вечера Эдвардс подерется с Усманом за титул в 77 кг. Ранее они бились дважды: в 2015 году Усман выиграл единогласным решением, а в 2022 Эдвардс нокаутировал Камару.

«Как я сказал, во втором поединке высота над уровнем моря повлияла на меня. Я ни разу не проигрывал в Англии. Не по любителям, ни по профи.

Так что я подпитываюсь энергией фанатов. Мои друзья, моя семья здесь. Они всегда помогают мне хорошо выступить, эта суббота не будет исключением», – сказал Эдвардс.

Эдвардс сказал, что хочет открыть Усману дверь на пенсию, Камару ответил: «Пусть будет джентльменом и придержит дверь для короля»

Эдвардс уверен в победе над Усманом: «Он хороший боец, но я лучше»