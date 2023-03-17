Битва взглядов Рафаэля Физиева и Джастина Гейджи

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в соглавном событии которого пройдет бой в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи.

Физиев (12-1) идет на серии из шести побед (три нокаута и три единогласных решения). Гейджи (23-4) последний раз дрался в мае 2022 года, проиграв сабмишеном Чарльзу Оливейре в поединке за титул.

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Физиев назвал Гейджи самым зрелищным бойцом в истории: «Он заслужил похвалу от фанатов, но в субботу я покажу настоящий хайлайт»

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1 комментарий

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Navian
Там холодно было? Без шапки никак? Хоть бы что нибудь новое придумали бы. С питоном вышли бы что-ли или ручной жабой.
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