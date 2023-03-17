Битва взглядов Рафаэля Физиева и Джастина Гейджи

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в соглавном событии которого пройдет бой в легком весе между и .

Физиев (12-1) идет на серии из шести побед (три нокаута и три единогласных решения). Гейджи (23-4) последний раз дрался в мае 2022 года, проиграв сабмишеном Чарльзу Оливейре в поединке за титул.

Взвешивание UFC 286: Эдвардс и Усман показали одинаковые цифры

Физиев назвал Гейджи самым зрелищным бойцом в истории: «Он заслужил похвалу от фанатов, но в субботу я покажу настоящий хайлайт»