Физиев назвал Гейджи самым зрелищным бойцом в истории: «Он заслужил похвалу от фанатов, но в субботу я покажу настоящий хайлайт»
Шестой номер рейтинга легковесов UFC Рафаэль Физиев высказался о Джастине Гейджи. 18 марта он подерется с бывшим временным чемпионом UFC в соглавном событии турнира UFC 286.
Физиев согласился с Гейджи, который назвал себя самым зрелищным бойцом в истории ММА.
«Да, он заслужил всю эту похвалу от фанатов. Но в субботу я должен выйти и показать настоящий хайлайт [«Хайлайт» – прозвище Гейджи].
Я ожидаю в октагоне лучшую версию Джастину, я хочу драться с лучшей версией Джастина», – сказал Физиев.
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