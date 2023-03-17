Физиев назвал Гейджи самым зрелищным бойцом в истории: «Он заслужил похвалу от фанатов, но в субботу я покажу настоящий хайлайт»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Шестой номер рейтинга легковесов UFC Рафаэль Физиев высказался о Джастине Гейджи. 18 марта он подерется с бывшим временным чемпионом UFC в соглавном событии турнира UFC 286.

Физиев согласился с Гейджи, который назвал себя самым зрелищным бойцом в истории ММА.

«Да, он заслужил всю эту похвалу от фанатов. Но в субботу я должен выйти и показать настоящий хайлайт [«Хайлайт» – прозвище Гейджи].

Я ожидаю в октагоне лучшую версию Джастину, я хочу драться с лучшей версией Джастина», – сказал Физиев.

Гейджи – о бое с Физиевым: «Мы устроим шоу, которое к черту сорвет крышу с этой арены»

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
если под зрелищностью подразумевается бездумное размахивание конечностями и прием всех ударов в голову, то, наверное, да. а так самый зрелищный ударник как раз таки сам физиев. огромное удовольствие наблюдать его технику
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