Физиев назвал Гейджи самым зрелищным бойцом в истории: «Он заслужил похвалу от фанатов, но в субботу я покажу настоящий хайлайт»

Шестой номер рейтинга легковесов UFC Рафаэль Физиев высказался о . 18 марта он подерется с бывшим временным чемпионом UFC в соглавном событии турнира UFC 286.

Физиев согласился с Гейджи, который назвал себя самым зрелищным бойцом в истории ММА.

«Да, он заслужил всю эту похвалу от фанатов. Но в субботу я должен выйти и показать настоящий хайлайт [«Хайлайт» – прозвище Гейджи].

Я ожидаю в октагоне лучшую версию Джастину, я хочу драться с лучшей версией Джастина», – сказал Физиев.

Гейджи – о бое с Физиевым: «Мы устроим шоу, которое к черту сорвет крышу с этой арены»