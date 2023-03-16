Ирина Алексеева: «Гейджи опасен своими ударами, но этот бой заберет Физиев»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя Джастина Гейджи и Рафаэля Физиева.

«Гейджи очень опасен своими ударами, у него они очень мощные, тяжелые, нокаутирующие. Но я думаю, что этот бой заберет Рафаэль. Считаю, что он более активный, пластичный и разносторонний боец.

Если Физиев постоянно двигается, Джастин более спокойный и в основном выжидает, выцеливает удар.

Своей импульсивностью Рафаэль будет сбивать его с толку, «раздергивать» и заберет бой по раундам, потому что Гейджи тяжело нокаутировать. Кроме того, с ним можно и в партере бороться, у Джастина это не самая сильная сторона.

По ударной технике Гейджи тоже не будет превосходить Физиева, я думаю, они примерно на одном уровне, но очень опасны его тяжелые удары, которые могут отправить в нокаут», – сказала Алексеева.

Бой Гейджи и Физиева состоится 19 марта на UFC 286 в Лондоне.

Джастин Гейджи: «Поединок с Физиевым точно станет лучшим боем года»

«Великолепная четверка готова захватить Лондон в эту субботу». UFC анонсировал турнир в стиле обложки «Битлз»

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
за физиева! за рагнара
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий