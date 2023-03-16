Ирина Алексеева: «Гейджи опасен своими ударами, но этот бой заберет Физиев»

Боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя и .

«Гейджи очень опасен своими ударами, у него они очень мощные, тяжелые, нокаутирующие. Но я думаю, что этот бой заберет Рафаэль. Считаю, что он более активный, пластичный и разносторонний боец.

Если Физиев постоянно двигается, Джастин более спокойный и в основном выжидает, выцеливает удар.

Своей импульсивностью Рафаэль будет сбивать его с толку, «раздергивать» и заберет бой по раундам, потому что Гейджи тяжело нокаутировать. Кроме того, с ним можно и в партере бороться, у Джастина это не самая сильная сторона.

По ударной технике Гейджи тоже не будет превосходить Физиева, я думаю, они примерно на одном уровне, но очень опасны его тяжелые удары, которые могут отправить в нокаут», – сказала Алексеева.

Бой Гейджи и Физиева состоится 19 марта на UFC 286 в Лондоне.

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