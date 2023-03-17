Петр Ян пожелал Физиеву победы над Гейджи: «Твое время, братуха»
Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву.
Шестой номер легкого веса UFC подерется против Джастина Гейджи 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286.
«Пришло твое время, братуха», – написал Ян в соцсетях.
Ян и Физиев вместе тренируются в зале Tiger Muay Thai в Таиланде.
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