Петр Ян пожелал Физиеву победы над Гейджи: «Твое время, братуха»

Теги UFC Джастин Гейджи Петр Ян Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву.

Шестой номер легкого веса UFC подерется против Джастина Гейджи 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286.

«Пришло твое время, братуха», – написал Ян в соцсетях.

Ян и Физиев вместе тренируются в зале Tiger Muay Thai в Таиланде.

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1 комментарий

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Tpy6kaMerlina
Смешно, конечно, смотреть на этих бойцов "лёгкого веса", которые выглядят как брутальные мужики 80+ кг. И да, я отлично понимаю что они гоняют по 10-15, но как же, блин, смешно читать "лёгкий вес" в контексте)
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