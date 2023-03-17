Петр Ян пожелал Физиеву победы над Гейджи: «Твое время, братуха»

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву.

Шестой номер легкого веса UFC подерется против 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286.

«Пришло твое время, братуха», – написал Ян в соцсетях.

Ян и Физиев вместе тренируются в зале Tiger Muay Thai в Таиланде.

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