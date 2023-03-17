Гейджи – о бое с Физиевым: «Мы устроим шоу, которое к черту сорвет крышу с этой арены»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от боя с Рафаэлем Физиевым.

Поединок пройдет 18 марта в Лондоне в соглавном событии UFC 286.

«Я ожидаю боя, который к черту сорвет крышу с этой арены. Мы устроим для вас шоу. Рафаэль – идеальный партнер.

Именно о таком оппоненте я мечтаю, когда выхожу туда. Жду не дождуcь. Я буду наносить урон, как всегда.

Я всегда выхожу туда и пробиваю своих оппонентов, независимо от того, насколько они элитные», – сказал Гейджи.

Дуэль взглядов Усман – Эдвардс и Физиев – Гейджи в преддверии UFC 286

Джастин Гейджи: «Я самый захватывающий боец, который когда-либо выходил в октагон в истории нашего спорта»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Романов
делать такой бой трехраундовым это преступление против болельщиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Рафаэль порвет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий