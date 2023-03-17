Гейджи – о бое с Физиевым: «Мы устроим шоу, которое к черту сорвет крышу с этой арены»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от боя с .

Поединок пройдет 18 марта в Лондоне в соглавном событии UFC 286.

«Я ожидаю боя, который к черту сорвет крышу с этой арены. Мы устроим для вас шоу. Рафаэль – идеальный партнер.

Именно о таком оппоненте я мечтаю, когда выхожу туда. Жду не дождуcь. Я буду наносить урон, как всегда.

Я всегда выхожу туда и пробиваю своих оппонентов, независимо от того, насколько они элитные», – сказал Гейджи.

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